«Барселона» обсуждает с «Атлетико» трансфер Феликса, но не обмен Гризманна на Морату

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«Барселона» не оставляет надежд подписать хавбека «Атлетико» Жоау Феликса.

В четверг гендиректор каталонцев Матеу Алемани встречался со своим коллегой из мадридского клуба Мигелем Анхелем Хилем в столице Испании в ресторане, где они обсуждали возможный переход 22-летнего игрока сборной Португалии.

Минувшей зимой «Барселона» уже пыталась арендовать Феликса с опцией выкупа, но «Атлетико» ответил отказом.

Трансфер полузащитника оценивается свыше 100 млн евро, при этом сам Феликс не прочь перебраться на «Камп Ноу».

Также, по данным As, не подтвердилась информация о том, что Алемани и Хиль обсуждали возможный обмен форварда Антуана Гризманна (права принадлежат «Барсе») на нападающего мадридцев Альваро Морату, выступающего в аренде в «Ювентусе».

Месяц назад сообщалось, что Феликс выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Его статистика – здесь.

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