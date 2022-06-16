Бьелса хотел бы подписать Гризманна в «Атлетик» в случае возвращения в клуб

может вернуться в «Атлетик» и пригласить в команду .

Аргентинец согласится возглавить команду из Бильбао, если президентские выборы в «Атлетике» 24 июня выиграет Иньяки Аречабалета.

Бьелса, который тренировал «Атлетик» с 2011 по 2013 год, хотел пригласить француза, еще когда тот играл за .

66-летний специалист попросил Аречабалету в случае победы на выборах вновь попытаться подписать 31-летнего Гризманна.

Нападающий на правах аренды выступает за . Права на него принадлежат «Барселоне».

Гризманн в 13-летнем возрасте попал в академию «Реал Сосьедад» – другого клуба из Страны Басков. Благодаря этому он сможет выступать за «Атлетик», за который исторически играют только местные футболисты.