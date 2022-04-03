Лапорта о сделке со Spotify: «Барселона» была банкротом. Это соглашение – лучшее в истории клуба»

Президент «Барселоны» рассказал о значимости сделки со Spotify.

«В такие дни укрепляется уникальная модель нашего клуба. Мы разворачиваем экономическую ситуацию, в которой оказались, с помощью подобных соглашений.

Когда наша команда возглавила клуб, убытки составляли 481 млн евро, долг – 1350 млн, собственный капитал был отрицательным. Мы были банкротами.

Но нас избрали не для того, чтобы мы жаловались, а для того, чтобы мы искали решение, и это соглашение – его часть. С его помощью «Барселона» будет возвращаться на вершину футбола.

Нужно продолжать работу. Мы получили от Goldman Sachs кредит в размере почти 600 миллионов евро, чтобы смягчить удар, мы также сократили зарплатный фонд, и у нас есть хорошие новости по поводу финансирования проекта Espai Barça.

Соглашение со Spotify превосходит все прежние в истории «Барсы». И это в условиях кризиса. Я не могу назвать конкретные цифры из-за пункта о конфиденциальности данных, но смею утверждать, что это лучшее соглашение в истории клуба», – сказал президент.

«Барселона» ратифицировала соглашение со Spotify 89% голосов. Клуб получит 435 млн евро за 12 лет