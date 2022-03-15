«Барселона» объявила о сделке со Spotify. Стадион клуба получит название «Spotify Камп Ноу»

объявила о начале сотрудничества со Spotify.

Шведский музыкальный и стриминговый сервис будет титульным спонсором клуба со следующего сезона. Сделка рассчитана на четыре года.

Логотип Spotify будет нанесен на форму и мужской, и женской команд сине-гранатовых.

Также в рамках сделки стадион «Барсы» будет переименован в «Spotify Камп Ноу».

Ранее стало известно, что клуб получит около 300 миллионов евро по условиям договора со Spotify.

«Барса» нашла нового спонсора – Spotify. Его владелец мечтает купить «Арсенал», дружит с Цукербергом и дает 70 миллионов в год