«Барселона» объявила о сделке со Spotify. Стадион клуба получит название «Spotify Камп Ноу»

«Барселона» объявила о начале сотрудничества со Spotify.
Шведский музыкальный и стриминговый сервис будет титульным спонсором клуба со следующего сезона. Сделка рассчитана на четыре года.
Логотип Spotify будет нанесен на форму и мужской, и женской команд сине-гранатовых.
Также в рамках сделки стадион «Барсы» будет переименован в «Spotify Камп Ноу».
Ранее стало известно, что клуб получит около 300 миллионов евро по условиям договора со Spotify.
«Барса» нашла нового спонсора – Spotify. Его владелец мечтает купить «Арсенал», дружит с Цукербергом и дает 70 миллионов в год