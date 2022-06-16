Агбонлахор о Мане и «Ливерпуле»: «Я бы оставил его. Садьо пожалеет о том, как продавил трансфер»

считает, что «Ливерпуль» должен оставить в составе.

Ранее сообщалось, что вингер близок к переходу в «Баварию».

«Учитывая то, что он дает клубу, то, что он дает команде, я бы оставил его. «Ливерпуль», возможно, не захочет нарушать свою структуру заработной платы. Они не станут заложниками этой ситуации. На это будет интересно посмотреть.

Когда игрок так сильно хочет уйти, его трудно остановить, трудно удержать его. Может быть, так будет лучше для обеих сторон. Мане хочет попробовать себя в другой лиге, он хочет денег, которые, по его мнению, заслуживает, а «Ливерпуль» не хочет их платить.

Не должно быть никаких обид, но он, вероятно, пожалеет о том, какими методами он продавил это [трансфер из ], потому что он прекрасно провел там время», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».