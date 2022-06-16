«Барса» и Гави близки к контракту до 2028 года. Клуб улучшил предложение

близка к подписанию нового контракта с полузащитником .

По данным Marca, сегодняшняя встреча между представителями каталонского клуба и агентом игрока Иваном де ла Пеньей прошла успешно. Стороны сделали шаг вперед в переговорах, договоренность очень близка. Проблем при дальнейших переговорах возникнуть уже не должно.

Испанец подпишет с «Барселоной» контракт сроком до 2028 года. В соглашении будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро.

Журналистка Елена Кондис пишет, что «Барселона» улучшила предложение для Гави по сравнению с предыдущими вариантами контракта.

В минувшем сезоне 17-летний полузащитник провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 2 гола и отдал 5 передач. Его полная статистика доступна здесь.