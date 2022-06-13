Луис Энрике: «Гави – это извергающийся вулкан»

Тренер сборной Испании сравнил полузащитника «Барселоны» с вулканом.

«Гави – это извергающийся вулкан», – сказал .

Тренер после матча 4-го тура Лиги наций Испания – Чехия (2:0) объяснил такое сравнение тем, что Гави играет крайне важную роль, когда он находится на поле.

17-летний футболист провел 47 матчей за каталонский клуб в первом сезоне на взрослом уровне, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

В сборной Испании Гави забил 1 гол в 10 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.