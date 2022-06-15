Дзюба недоволен финансовыми предложениями из Турции. Он хочет получать больше 1,5 млн евро в год (Metaratings)

рассчитывает на улучшенные финансовые условия от турецких клубов.

Бывший нападающий получил от турецких команд предложения с годовой зарплатой в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиона евро, но хочет получать больше, об этом сообщает Metaratings.ru.

Но, как отмечается, экономическая ситуация не позволяет турецким командам предложить российскому футболисту более высокие условия.

Дзюба обратился для помощи в трудоустройстве к одному из иностранных футбольных агентств.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист ведет переговоры с «Фенербахче».

В прошедшем сезоне РПЛ Дзюба провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов. Его статистика – здесь.