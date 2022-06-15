Саутгейт о 0:4 от Венгрии: «Карающий вечер. Игроки проявили себя невероятно, ответственность на мне»

высказался после поражения Англии от Венгрии со счетом 0:4.

«Это карающий вечер. Мы не так много матчей проиграли. Когда ты так крупно уступаешь со сборной Англии, то будет очень, очень больно.

Игроки проявили себя невероятно. Ответственность лежит на мне. Очень сложно выставлять сильнейший состав на каждый матч, так что эту игру мы использовали, чтобы подготовиться к Катару. Но, конечно, такие вечера – это очень сложно.

Важно скинуть это поражение с них, потому что ответственность полностью лежит на мне», – сказал тренер сборной Англии.

Сенсации Лиги наций: Германия закинула 5 (!) Италии, англичане получили исторические 0:4 от Венгрии