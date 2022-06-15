Хавбек Венгрии о лидерстве в Лиге наций: «Все этим не ограничится, надеемся. Наш главный козырь – командная игра»

Теги Сборная Англии по футболу сборная Венгрии по футболу Даниэль Газдаг Лига наций УЕФА Футбол

Хавбек сборной Венгрии Даниэль Газдаг высказался после матча с Англией (4:0) в Лиге наций.

«Мы очень рады. Это очень важный результат для нас. Мы провели очень хороший матч и заслужили эту победу. В начале матча нам пришлось обороняться, но затем мы стали играть более уверенно.

Наш главный козырь – командная игра. Мы очень сильны как команда.  У нас сложная группа, но мы хорошо проделали свою работу, чтобы оказаться на этой позиции. Надеемся, все этим не ограничится», – сказал Газдаг.

Чудо-июнь Венгрии: дважды хлопнули Англию, не проиграли немцам, лидируют в топ-группе Лиги наций

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные