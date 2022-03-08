Хавбека «ПСЖ» Гуйе оскорбляли на почве расизма за то, что он травмировал Мбаппе. Килиан поддержал одноклубника

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Килиан Мбаппе поддержал одноклубника по «ПСЖ», столкнувшегося с расизмом.

Хавбек Идрисса Гуйе нанес травму Мбаппе за 2 дня до игры с «Реалом» в Лиге чемпионов, ударив Килиана по ноге.

После этого Гуйе и его девушка получили множество оскорбительных и расистских комментариев в соцсетях. В частности, сенегальцу присылали эмоджи обезьяны.

После этого Мбаппе поддержал партнера по команде.

Все вместе, всегда. Это «ПСЖ», – написал форвард парижан, выложив фото с Гуйе и тегнув его.

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

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