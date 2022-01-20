Венгер о Мбаппе: «Я говорил, что он может стать новым Пеле, когда ему было 17. У него есть легкость, интеллект, харизма»

Бывший главный тренер «Арсенала» высказался об игре нападающего .

«Помню, когда ему было 17 лет, я сказал в эфире Telefoot: «Он может стать новым . Пеле трижды выиграл чемпионат мира? Ну, пусть Мбаппе выиграет второй, а там посмотрим.

У него есть легкость, интеллект, экспрессия, харизма... Он очень быстро достиг больших высот.

Было ли лето сложным для Мбаппе? Очень сложным, и он стал еще сильнее. Он очень силен. Ему еще не приходилось сталкиваться с критикой. Единственный вопрос заключался в том, как он отреагирует, если его стремительное развитие карьеры будет омрачено скептицизмом. И я думаю, что он отреагировал очень хорошо.

Мне нравится, что сейчас он забивает голы в не самых важных матчах. В Кубке Франции, например. Он понимает, что необходимо ставить себе определенные требования. Он делает это в этом сезоне. Ставит перед собой требования в каждом матче. Я рад его прогрессу», – сказал Венгер в интервью Le Parisien.