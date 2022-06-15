Робсон об Абаскале в «Спартаке»: «Если поставит игру и начнет добиваться результата, все забудут, что он молодой»

Экс-форвард Робсон высказался о назначении в московский клуб.

— Мир меняется, много чего меняется. Сейчас работают многие тренеры, которые моложе, нежели те, с которыми в свое время работал я. Если новый тренер поставит игру «Спартаку», организует все как надо и начнет добиваться результата, то все забудут, что он молодой и у него нет опыта.

Есть пример из моей любимой бразильской команды — «Палмейрас»: там работает сейчас достаточно молодой специалист, и уже два года он достигает успехов. Дело не в возрасте.

— Нормально ли, что тренеры меняются так часто?

— В Бразилии это нормальная практика. Там меняются каждые полгода. Нигде в Европе я не видел, чтобы менялись тренеры каждые полгода, в том числе и в России. Мне это не кажется нормальным.

С другой стороны, руководство клуба не враги себе — они ищут лучший вариант. Они ищут тренера, который дал бы результат, поэтому их решения объяснимы.

— Как игрокам «Спартака» адаптироваться к постоянным сменам тренера?

— Это проблема не только для Бразилии, но и для всей Латинской Америки. Там намного более требовательные болельщики, чем в Европе. Специалисты начинают работать, и их начинают душить. Не каждый тренер в этой обстановке может показать себя.

Ко всему прочему, в Бразилии пресса достает молодых тренеров. Если у них получается, то я им не завидую. На них давят каждый день, – сказал Робсон.