«Зенит» рядом». Сборы игроков с синдромом Дауна проходят в академии клуба

В академии стартовали учебно-тренировочные сборы для игроков футбольной команды «47 в игре» с синдромом Дауна.

«С 11 по 24 июня пятнадцать игроков в возрасте от 8 до 20 лет проведут серию специальных занятий под руководством профессиональных футбольных тренеров и педагогов по адаптивной физической культуре.

Тренировочные сборы включают специально разработанную программу по спортивной подготовке в комплексе с теоретическими занятиями и разнообразием досуга для футболистов и тренеров. Основная цель — развитие спортивных навыков и улучшение социальной адаптации футболистов с синдромом Дауна.

Подобные сборы станут вторыми в истории масштабной социальной программы клуба «Зенит» рядом», – говорится в сообщении на официальном сайте сине-бело-голубых.