«Одна хромосома – тысяча личностей». «Зенит» провел акцию в поддержку детей с синдромом Дауна, выйдя с ними на матч с «Арсеналом»

«Зенит» провел акцию в поддержку детей с синдромом Дауна.

Перед матчем РПЛ против футболисты вышли с детьми с синдромом Дауна, у которых на футболке спереди было написано «одна хромосома – тысяча личностей», а сзади – «47 в игре».

Также игроки «Зенита» надели гетры разных цветов – голубого и оранжевого. Разные носки являются одним из символов синдрома Дауна, также заболевание ассоциируют с оранжевым цветом.

Кроме того, на матч приглашены более 200 подопечных социальных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, среди которых воспитанники дома-интерната для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1.

Сегодня на «Газпром Арене» петербуржский клуб и канал ТНТ4 провели премьеру короткометражного фильма «Уличное освещение», повествующего о мире человека с особенностями развития.

«Зенит» и ТНТ4 покажут фильм о мире человека с особенностями развития. Премьера пройдет на «Газпром Арене»

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»