Тчуамени о переходе в «Реал»: «Сумма трансфера меня не интересует. В других клубах было бы больше гарантий по игровому времени, но я хотел принять этот вызов»

не волнует сумма, которую «Реал» заплатил за него.

«Не мне об этом говорить. Я стараюсь быть лучшим на поле. Сумма трансфера вообще меня не интересует.

Конкуренция – это вызов, но я не думаю о чемпионате мира, который начнется в ноябре. Я думаю о том, чтобы играть и тренироваться с «Реалом».

Возможно, в других клубах у меня было бы больше гарантий относительно игрового времени, но я хотел принять этот вызов», – сказал новичок .

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