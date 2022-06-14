Тчуамени о переходе в «Реал»: «Сумма трансфера меня не интересует. В других клубах было бы больше гарантий по игровому времени, но я хотел принять этот вызов»

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Орельена Тчуамени не волнует сумма, которую «Реал» заплатил за него.

«Не мне об этом говорить. Я стараюсь быть лучшим на поле. Сумма трансфера вообще меня не интересует.

Конкуренция – это вызов, но я не думаю о чемпионате мира, который начнется в ноябре. Я думаю о том, чтобы играть и тренироваться с «Реалом».

Возможно, в других клубах у меня было бы больше гарантий относительно игрового времени, но я хотел принять этот вызов», – сказал новичок «Мадрида».

Знакомимся с Тчуамени, за которого «Реал» платит почти 100 млн. Будущая замена Каземиро, но не его копия

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