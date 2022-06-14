Перес о Тчуамени: «Один из лучших хавбеков мира осуществил свою большую мечту и стал игроком «Реала»

поприветствовал после перехода в «Реал».

«Мы только что завершили выдающийся сезон, который запомнят все фанаты. Несомненно, это был один из самых удивительных сезонов в нашей истории. Но «Реал» не останавливается с самодовольством, мы хотим большего. Трофеи – это наша мотивация. Никого не удивит то, что уже сейчас мы думаем о 15-й победе в . Сейчас это наша большая мечта. Мы усердно работаем ради этого.

У нас отличный состав, в нем есть игроки, которые выиграли Лигу чемпионов пять раз за восемь лет. Но предстоящие вызовы трудны. Мы должны усиляться игроками, которые верят в этот клуб.

Один из таких прекрасных игроков переходит в клуб. Это чудесный игрок, который поможет нам продолжать расти. Это один из лучших полузащитников мира. Сегодня Орельен Тчуамени прибыл в Мадрид. Поздравляю, ведь ты осуществил свою большую мечту и стал игроком . Уже в 22 года у тебя была возможность выбирать, и ты выбрал этот клуб.

Теперь ты проживешь уникальное время и почувствуешь силу, которую сложно объяснить. Это сила «Сантьяго Бернабеу». Ты видел и слышал о том, каким неудержимым волшебством обладает наш стадион. Мадридисты счастливы, что такой талант, как ты, выбрал «Реал». Ты переходишь из «Монако» – это клуб, дружественный нам», – сказал президент мадридского клуба.

Знакомимся с Тчуамени, за которого «Реал» платит почти 100 млн. Будущая замена Каземиро, но не его копия