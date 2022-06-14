Гризманн не забил в 23-м матче подряд во всех турнирах. В 2022 году у него 1 гол – клубу 3-го дивизиона в Кубке Испании

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Антуан Гризманн не забил в 23-м матче подряд во всех турнирах.

Форвард сборной Франции остался без голов в матче Лиги наций против Хорватии (0:1). 

В 2022 году 31-летний нападающий провел 24 матча за «Атлетико» и сборную во всех турнирах.

Забил он только в одном – против клуба 3-го дивизиона Испании «Райо Махадаонда» (5:0) в Кубке Испании в январе.

Со статистикой Гризманна можно также ознакомиться здесь

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