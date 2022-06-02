Кечинов об уходе Кутепова: «Не соответствовал уровню «Спартака». Жиго и Джикия были гораздо сильнее»

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Валерий Кечинов высказался об уходе защитника Ильи Кутепова из «Спартака».

– Отъезд Кутепова точно не скажется на «Спартаке». Он давно уже не играет.

Почему у него не сложилось в «Спартаке»? Все вопросы к тренерам, которые с ним работали. Кутепов не соответствовал уровню команды. Жиго и Джикия на его позиции были гораздо сильнее.

– Сможет ли Илья перезапустить карьеру?

– Ему сейчас важна игровая практика. У него есть определенный потолок. Кутепов уже не будет играть на уровне футболиста национальной сборной, – сказал экс-форвард «Спартака».

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