Кристиан Нобоа: «Если Дзюба перейдет в «Сочи», будет супер. Артем – хороший парень и игрок»

Хавбек «Сочи» был бы не против перехода форварда .

– Хотите, чтобы Дзюба продолжил карьеру в вашей команде?

– Если Дзюба перейдет в , будет супер. Артем – хороший парень и игрок. Но вопрос трансфера решают другие люди.

Конечно, Дзюба – хороший футболист, – отметил Нобоа.

Кристиан играл с Артемом за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Вместе они стали чемпионами России в сезоне-2018/19.

Агент Маньяков: «Топ-клуб Серии А просил поговорить с Дзюбой несколько лет назад. Артем сказал: «Я слово Миллеру дал, что продлеваю контракт с «Зенитом»