Кристиан Нобоа: «Если Дзюба перейдет в «Сочи», будет супер. Артем – хороший парень и игрок»

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа был бы не против перехода форварда Артема Дзюбы.
– Хотите, чтобы Дзюба продолжил карьеру в вашей команде?
– Если Дзюба перейдет в «Сочи», будет супер. Артем – хороший парень и игрок. Но вопрос трансфера решают другие люди.
Конечно, Дзюба – хороший футболист, – отметил Нобоа.
Кристиан играл с Артемом за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Вместе они стали чемпионами России в сезоне-2018/19.
Агент Маньяков: «Топ-клуб Серии А просил поговорить с Дзюбой несколько лет назад. Артем сказал: «Я слово Миллеру дал, что продлеваю контракт с «Зенитом»