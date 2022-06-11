Гравенберх подписал 5-летний контракт с «Баварией». Хавбек уже в Мюнхене

Теги Бавария высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия возможные трансферы Райан Гравенберх Футбол

Райан Гравенберх завершает переход «Баварию» из «Аякса».

Сегодня 20-летний полузащитник прибыл в Мюнхен и подписал 5-летний контракт с чемпионами Германии, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

«Бавария» – большой клуб. Думаю, здесь нужно выигрывать серьезные титулы. И я ожидаю того же.

Счастлив быть в Мюнхене», – прокомментировал Гравенберх прибытие в Германию.

В завершившемся сезоне Эредивизи Гравенберх провел 30 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные