Матич прилетел в Рим. Экс-хавбек «МЮ» подпишет с «Ромой» контракт по схеме «1+1»

Полузащитник Неманя Матич близок к заключению контракта с «Ромой».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 33-летний серб уже прилетел в столицу Италии. В ближайшее время он пройдет медицинский осмотр и подпишет договор с «джаллоросси».

Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Матич покинул в качестве свободного агента. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Матича ждут в «Роме». Моуринью уже дважды подписывал серба («Челси», «МЮ») и называл его гением