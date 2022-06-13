Матич прилетел в Рим. Экс-хавбек «МЮ» подпишет с «Ромой» контракт по схеме «1+1»

Теги Рома Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Неманя Матич Футбол

Полузащитник Неманя Матич близок к заключению контракта с «Ромой».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 33-летний серб уже прилетел в столицу Италии. В ближайшее время он пройдет медицинский осмотр и подпишет договор с «джаллоросси».

Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Матич покинул «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Матича ждут в «Роме». Моуринью уже дважды подписывал серба («Челси», «МЮ») и называл его гением

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные