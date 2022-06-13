«Борнмут» хочет продлить аренду защитника «Ливерпуля» Филлипса на сезон

«Борнмут» хочет продлить аренду Натаниэля Филлипса на сезон.
Клуб связался с «Ливерпулем», чтобы обсудить трансфер игрока. 25-летний футболист уже играл в составе «вишен» на правах аренды – во второй части прошедшего сезона. Он провел 17 матчей в рамках Чемпионшипа.
Сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать Филлипса за 15 миллионов евро, однако, по информации Sky Sports, клуб предпочитает сохранить игрока. «Красные» считают, что англичанин сможет заменить Жоэля Матипа в долгосрочной перспективе.
С подробной статистикой Филлипса можно ознакомиться здесь.