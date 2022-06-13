«Ливерпуль» готов продать Уильямса и Филлипса за 15 млн фунтов каждого, Окслейд-Чемберлена – за 10 млн

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«Ливерпуль» в межсезонье могут покинуть не менее пяти игроков.

Есть вероятность, что из мерсисайдского клуба уйдут не только Садьо Мане и Такуми Минамино, но и защитники Неко Уильямс, Натаниэль Филлипс (был в аренде в «Борнмуте») и хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен.

По данным Liverpool Echo, «Ливерпуль» готов продать Уильямса и Филлипса за 15 млн фунтов каждого, Окслейд-Чемберлена – за 10 млн.

Вырученные средства «красные» намерены использовать на оплату трансфера форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Контракт «Ливерпуля» с Окслейд-Чемберленом рассчитан до июня 2023 года, с Уильямсом и Филлипсом – до июня 2025-го.

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