«Ливерпуль» в межсезонье могут покинуть не менее пяти игроков.

Есть вероятность, что из мерсисайдского клуба уйдут не только Садьо Мане и Такуми Минамино, но и защитники , (был в аренде в «Борнмуте») и хавбек .

По данным Liverpool Echo, готов продать Уильямса и Филлипса за 15 млн фунтов каждого, Окслейд-Чемберлена – за 10 млн.

Вырученные средства «красные» намерены использовать на оплату трансфера форварда «Бенфики» .

Контракт «Ливерпуля» с Окслейд-Чемберленом рассчитан до июня 2023 года, с Уильямсом и Филлипсом – до июня 2025-го.