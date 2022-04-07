«Ливерпулю» интересен защитник «Торино» Бремер, за которого хотят 25 млн евро. Трансфер маловероятен

«Ливерпулю» интересен центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер.

По данным Goal.com, английский клуб входит в число претендентов на 25-летнего футболиста, который, вероятно, покинет «Торино» летом. В данный момент «Ливерпуль» не является лидером в борьбе за бразильца и уступает . Кроме того, защитник интересен и .

Бремера оценивают в 25 млн евро. уже смирился, что летом игрок сменит клуб. Сейчас переход Глейсона в «Ливерпуль» выглядит маловероятным, но не невозможным.

У английского клуба четыре центральных защитника, которые конкурируют за место в старте – это Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Ибраима Конате и . Будущее последнего в клубе находится под вопросом, так как в этом сезоне он лишь 8 раз вышел в старте . Несмотря на это, 24-летний англичанин по-прежнему входит в долгосрочные планы Юргена Клоппа.

Вероятно, летом «Ливерпуль» продаст Нэта Филлипса, который сейчас находится в аренде в «Борнмуте».

В этом сезоне Бремер провел 28 матчей за «Торино» в Серии А, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Его статистика – здесь.