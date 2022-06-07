Гасперини остается в «Аталанте». Тренер предложил три вектора развития: покупка топ-игроков, омоложение или оставить все как есть

продолжит тренировать «Аталанту», несмотря на слухи об отставке.

Ранее появилась информация о том, что специалист может объявить об уходе из клуба на пресс-конференции.

«Вчера вышли сообщения по поводу предстоящей отставки. Со мной никто не говорил об этом. Я никогда не отступал. Я не ухожу сегодня.

Но клубу нужно принять некоторые решения, основываясь на многих компонентах.

Я вижу три пути. Первый – искать усиление, топ-футболистов, который сразу смогут поднять ценность нашей команды.

Или же мы стремимся к омоложению состава. В этом смысле нам нужно ценить таких игроков, как и .

Другой способ – делать либо мало, либо совсем ничего не делать, оставаться там, где мы находимся и говорить: «Ладно, давайте двигаться дальше». Решения должны быть приняты по этим трем философиям», – сказал главный тренер бергамасков.

В прошедшем сезоне заняла восьмое место в турнирной таблице Серии А. Гасперини работает в «Аталанте» с 2016 года.

За клуб выступает российский полузащитник .