Марсело хочет остаться в «Реале» еще на сезон и сообщил об этом боссам клуба, но новый контракт ему не предлагали

хочет остаться в «Реале» еще на сезон.

По данным Marca, бразилец, контракт которого с мадридским клубом действует до июня этого года, хотел бы провести в «Реале» еще сезон. Марсело, которому сегодня исполнилось 34 года, считает, что у него по-прежнему есть силы, чтобы играть за «Реал».

Руководство мадридского клуба дождется окончания сезона, а уже затем станет принимать решения. Пока клуб не связывался с Марсело, чтобы обсудить подписание нового соглашения.

Марсело, который присоединился к «Реалу» в 18 лет, привык к жизни в . Появлялись сведения о различных вариантах продолжения карьеры для него, но бразилец опровергал информацию о договоренности с другими клубами.

Бразилец сообщил руководству «Реала», что хотел бы остаться, однако сейчас такой вариант кажется маловероятным. У «Мадрида» есть , а после перехода Антонио Рюдигера из «Челси» альтернативным вариантом на позицию левого защитника станет , сейчас играющий в центре обороны. Кроме того, «Реал» может привлечь к основе Мигеля Гутьерреса или вернуть из аренды в «Райо Вальекано» Франа Гарсию.

Тренерский штаб и руководство «Реала» анализируют все доступные варианты. Они не хотят препятствий для развития молодых игроков.

Напомним, победа «Мадрида» в стала 24-м трофеем Марсело в составе клуба. После него он стал самым титулованным игроком в истории «Реала».

В этом сезоне Марсело провел 17 матчей за «Реал» во всех турнирах и отдал 2 передачи. Подробнее его статистику можно изучить здесь.

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