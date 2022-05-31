Анчелотти хочет, чтобы «Реал» взял форварда и левого защитника после трансферов Тчуамени и Рюдигера

«Реал» хочет усилить позиции форварда и левого защитника летом.

Президент Флорентино Перес, генеральный директор Хосе Анхель Санчес и тренер Карло Анчелотти уже провели встречу, на которой обсудили планы «Реала» на летнее трансферное окно. Когда итальянский специалист будет в отпуске, менеджеры клуба еще несколько раз обсудят трансферные вопросы с ним.

Менеджеры и тренер сошлись на том, что новички не должны нарушить здоровую и позитивную атмосферу в раздевалке «Реала». Футболистов, которые могут усилить команду, будут детально изучать и со спортивной, и с личной точек зрения.

«Реал» уже договорился с Тони Рюдигером о переходе из на правах свободного агента. Вторым новичком может стать опорник Орельен Тчуамени, переговоры по которому еще идут. «Реал» торопится закрыть сделку по 22-летнему французу, в котором видят лидера полузащиты на ближайшие десять лет. Сначала он будет альтернативой для Каземиро, а затем заменит его в составе «Реала».

Кроме того, Карло Анчелотти попросил руководство клуба усилить левый фланг обороны и позицию центрального нападающего.

В атаке «Реал» не рассчитывает на Луку Йовича и Мариано Диаса. Клуб рассчитывает, что они примут предложения о переходе, которые поступят к ним летом. «Мадрид» следит за рынком нападающих, но пока не видит игроков, которые смогли бы стать альтернативой для . Переговоров с форвардами у «Реала» пока нет.

Вероятно, из «Реала» уйдет Андрей Лунин, который хочет регулярно выходить на поле. Вместо него «Мадрид» может подписать Давида Оспину из . На правом фланге обороны «Реал» рассчитывает на Дани Карвахаля и Лукаса Васкеса, четверка центральных защитников уже сформирована – Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо и Рюдигер, о трансфере которого объявят в ближайшие недели.

Руководству «Реала» еще предстоит решить вопросы по будущему Марко Асенсио и Дани Себальоса, контракты которых действуют до лета 2023 года. Важную роль в их будущем сыграет их собственное мнение.

Альтернативой Ферлану Менди на левом фланге обороны был Марсело, покидающий клуб, поэтому летом «Реал» намерен усилить эту позицию. Фаворитом является воспитанник «Мадрида» Фран Гарсия, сейчас выступающий за «Райо Вальекано».