Альба о финансах «Барсы»: «Хотел бы, чтобы мы могли подписать много игроков, но не всегда все радужно»

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Защитник «Барселоны» Жорди Альба порассуждал на тему финансового состояния клуба.

«Не всегда все бывает радужно. Мы бы хотели, чтобы все было хорошо, особенно те из нас, кто переживает за «Барсу».

Мы выберемся. Если не сможем подписывать футболистов, то будем задействовать игроков из академии. Таков подход клуба – или я бы хотел, чтобы он таким был.

Я бы хотел, чтобы мы смогли подписать много игроков, это было бы здорово, но ситуация такая, какая есть. Мы должны быть едины так, как никогда прежде», – сказал Альба.

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