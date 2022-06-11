У Украины 5 побед и 5 ничьих при Петракове. Единственное поражение – от Уэльса в стыках ЧМ-2022

Сборная Украины выиграла 5 из 11 матчей под руководством Александра Петракова.
Сегодня украинцы разгромили Армению (3:0) в третьем туре Лиги наций.
С августа, когда Петраков приступил к работе, у команды также 5 ничьих. Единственное поражение – от Уэльса (0:1) в квалификации ЧМ-2022.
Следующий матч сборная Украины проведет с Ирландией. Это случится 14 июня.
- Дата проведения
- 11 июня, 16.00, «Stadion MOSiR»
- Голы:
- 1:0 – 61 Малиновский, 2:0 – 77 Караваев, 3:0 – 84 Миколенко.
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Украина –
Пятов, Караваев, Матвиенко, Забарный, Цыганков, Зинченко (Миколенко, 78), Мудрик (Зубков, 78), Сидорчук (Игнатенко, 85), Малиновский, Шапаренко (Пихаленок, 70), Яремчук (Довбик, 70).
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Армения –
Юрченко, Монрой, Мкоян, Восканян, Мкртчян, Оганесян, Байрамян (Бичахчян, 55), Дашян (Малакян, 81), Удо, Бабаян (Адамян, 55), Барсегян (Арутюнян, 66).