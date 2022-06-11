У Украины 5 побед и 5 ничьих при Петракове. Единственное поражение – от Уэльса в стыках ЧМ-2022

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Сборная Украины выиграла 5 из 11 матчей под руководством Александра Петракова.

Сегодня украинцы разгромили Армению (3:0) в третьем туре Лиги наций.

С августа, когда Петраков приступил к работе, у команды также 5 ничьих. Единственное поражение – от Уэльса (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

Следующий матч сборная Украины проведет с Ирландией. Это случится 14 июня.

Украина – Армения 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
11 июня, 16.00, «Stadion MOSiR»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 61 Малиновский, 2:0 – 77 Караваев, 3:0 – 84 Миколенко.
УкраинаПятов, Караваев, Матвиенко, Забарный, Цыганков, Зинченко (Миколенко, 78), Мудрик (Зубков, 78), Сидорчук (Игнатенко, 85), Малиновский, Шапаренко (Пихаленок, 70), Яремчук (Довбик, 70).
АрменияЮрченко, Монрой, Мкоян, Восканян, Мкртчян, Оганесян, Байрамян (Бичахчян, 55), Дашян (Малакян, 81), Удо, Бабаян (Адамян, 55), Барсегян (Арутюнян, 66).
Предупреждения:
Бабаян (45), Забарный (45), Байрамян (52), Зинченко (66), Матвиенко (87), Адамян (89), Восканян (89).

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