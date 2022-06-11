У Украины 5 побед и 5 ничьих при Петракове. Единственное поражение – от Уэльса в стыках ЧМ-2022

выиграла 5 из 11 матчей под руководством .

Сегодня украинцы разгромили Армению (3:0) в третьем туре .

С августа, когда Петраков приступил к работе, у команды также 5 ничьих. Единственное поражение – от Уэльса (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

Следующий матч сборная Украины проведет с Ирландией. Это случится 14 июня.