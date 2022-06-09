Уткин о путевке на ЧМ: «Можно провести турнир с Россией, Украиной, Италией и Чили. Допустим, в Саранске»

в шутку предположил, какие команды могут поехать на вместо Эквадора.

Сборная Чили намерена добиться отстранения Эквадора, утверждая, что защитник эквадорцев Байрон Кастильо – колумбиец.

«В минувшие выходные закрылась еще одна жгучая тема. так и не попала на чемпионат мира. Она снова не прошла стыковые матчи. Она вообще последние четыре чемпионата мира пропускает из-за поражений в стыковых матчах (в отборе к украинцы не играли в стыках – прим. ред.).

Досадно, но что поделать – это спорт. Мне, честно говоря, понравилось, как сыграл против Украины. Это было достаточно рационально и жестко. И, в конце концов, это на футбольном поле должно решаться, а не в полемическом каком-то ключе – кто более достоин, кому нужнее и более надо.

Вот теперь, может быть, место Эквадора кому-нибудь достанется. А кому? Чилийцы думают, что им. Итальянцы – что им, потому что они первые по рейтингу. Украина тоже, может быть, что им.

А может быть, это место вообще стоит отдать России. Или провести, допустим в Саранске, турнир с участием сборных Чили, России, Украины и Италии. Не уверен, что все съедутся, но наступает год казусов», – сказал Уткин.

Чили выкидывает Эквадор с ЧМ-2022 с помощью юриста: доказали, что за них играл нелегал. Вот детали детектива