Тренер Украины Петраков об 1:0 с Ирландией: «Многие молодые игроки дебютировали на официальном уровне»

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвел итоги матча Лиги наций с Ирландией (1:0).

«Мы только 5 июня провели очень сложный матч с Уэльсом. Чтобы не нанести вред ребятам и избежать травм, я решил дать сыграть молодым парням, которые не играли прежде. Я доволен, что они вышли и сыграли. Многие игроки дебютировали на официальном уровне.

Будем разбирать ошибки, но я доволен самоотдачей молодых парней, их отношением к игре. Доволен результатом. Это положительный момент после того, что случилось с Уэльсом. Мы пролистали эту страницу. Не заглядываем в прошлое, а двигаемся вперед», – сказал Петраков.

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