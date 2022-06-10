«Барса» – машина по зарабатыванию денег. Сейчас они могут тратить 1 к 3: с продажи игрока за 100 млн можно взять 33 млн». Тебас о каталонцах

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Президент Ла Лиги рассказал о финансовом положении «Барселоны».

«Барса», с экономической точки зрения, – это машина по зарабатыванию денег.

Сейчас клуб восстанавливается после убытков в размере 500 миллионов евро.

По этой причине клуб сейчас подчиняется правилу один к трем. Они знают, что нужно делать, посмотрим, как все сложится.

«Барса» может оформлять трансферы согласно правилу один к трем. Если уйдет игрок за 100 млн, можно купить нового за 33. Если потери будут компенсированы и сокращены, клуб вернется к показателю один к одному.

Будем надеяться, что в интересах футбола и Ла Лиги они добьются этой цели», – сказал Хавьер Тебас.

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