Луис Робсон – легенда «Спартака» снова в Москве!

10 июня оказался одним из самых жарких и насыщенных дней на Winliner, ведь болельщики смогли лично встретиться с легендарным бразильским футболистом !

Он выступал за красно-белых с 1997 по 2001 год – провел 148 матчей и забил 48 мячей. Пять раз в составе «Спартака» он выиграл чемпионат России и один раз – Кубок страны. С таким послужным списком Робсону действительно было что рассказать гостям лайнера. А говорили много и долго: о впечатлениях о клубе, о самых ярких моментах в карьере, о популярности российского футбола в его родной стране.

«Знаете, у нас в Бразилии говорят, что у нас рождаются футболистом. Футбол в Бразилии – это страсть. Но не у каждого есть возможность играть за рубежом. Я очень рад, что играл за «Спартак» – здесь я провел лучшие годы. Это была супер-команда, где все стояли друг за друга. От нас требовали самоотдачи не только тренеры и руководители клуба, но и партнеры по команде», – отметил легендарный футболист.

Такой визит не был бы возможен без поддержки Winline. Робсон проделал огромный путь, который занял больше 20 часов, чтобы вместе с болельщиками отпраздновать юбилей клуба! Вместе с бразильцем во встрече приняли участие звездные болельщики Дмитрий Позов и Роман Косицын.

Несомненно, это было не единственным событием дня, ведь на Winliner уже на протяжении 6 дней собирается огромное количество приглашенных спикеров. Утром с гостями лайнера встретились и .