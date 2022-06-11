Директор «Краснодара» о сокращении бюджета: «Надеюсь, это не коснется «Краснодара-2», молодежной команды»

высказался о структуре «Краснодара».

Коммерческий директор «быков» поделился мнением на фоне сокращения бюджета южан на 2023 год.

«Надеюсь, сокращение бюджета не коснется -2», молодежной команды. Это очень важные составные части для развития нашего клуба.

в представлении всего совета директоров иногда представляет более важную роль, чем главная команда. В весенней части чемпионата, после отъезда легионеров, их места заняли воспитанники нашей команды.

«Краснодар-2» — неотъемлемая часть вертикали нашего клуба. Выдергивать мы ее не будем. Мы тратим на детско-юношеский футбол. Это команда с бюджетом ФНЛ. Мы тратим много и продолжим это делать. Конечно, если нам позволят обстоятельства», — сказал Фундукян.