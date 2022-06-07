«Галицкий соревновался в пенальти с Сафоновым. Бил в дорогой обуви, его это не волновало». Воспитанник «Краснодара» Ивашин о владельце клуба

Воспитанник рассказал о визитах Сергея Галицкого на тренировки.

«После переезда в академию – [видел Галицкого] почти каждый день. Прилетал на вертолете, заглядывал на тренировки. После них фигачил по воротам.

Часто соревновался в пенальти с Мотей [ ]. Сергей Николаевич бил, пока не забьет. Причем бил в дорогой обуви, его это не волновало.

Галицкий знал, как зовут всех воспитанников академии. Общался всегда уважительно, на «вы». Ко мне обращался и по имени, и по прозвищу.

В феврале 2018-го мы играли против «Реала» за выход в 1/8 Юношеской лиги УЕФА. Мы легко прошли отборочный этап (обыграли в двух матчах 11:2 и 9:1), поэтому «Реал» нас не пугал.

К матчу с «Реалом» готовились в Турции. Стало известно, что будем играть на главном стадионе «Краснодара» – начали следить, как идут продажи. Когда узнали, что будет солд-аут, долго не могли поверить.

После игры в раздевалку зашел Сергей Николаевич. Сказал: «Молодцы. Футболисты будут играть в больших командах, а вам для этого еще нужно много работать».

Вообще он почти каждый тур заходил в раздевалку: когда я играл и за молодежку, и за , и за . Всегда говорил по делу. Если выигрывали, хвалил. Если проигрывали, был очень эмоционален. Мог кинуть бутылку, ударить по доске с фишками – они разлетались», – рассказал защитник, который сейчас играет за .