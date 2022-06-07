«Галицкий соревновался в пенальти с Сафоновым. Бил в дорогой обуви, его это не волновало». Воспитанник «Краснодара» Ивашин о владельце клуба

Воспитанник «Краснодара» Андрей Ивашин рассказал о визитах Сергея Галицкого на тренировки.
«После переезда в академию – [видел Галицкого] почти каждый день. Прилетал на вертолете, заглядывал на тренировки. После них фигачил по воротам.
Часто соревновался в пенальти с Мотей [Матвеем Сафоновым]. Сергей Николаевич бил, пока не забьет. Причем бил в дорогой обуви, его это не волновало.
Галицкий знал, как зовут всех воспитанников академии. Общался всегда уважительно, на «вы». Ко мне обращался и по имени, и по прозвищу.
В феврале 2018-го мы играли против «Реала» за выход в 1/8 Юношеской лиги УЕФА. Мы легко прошли отборочный этап (обыграли в двух матчах «Кайрат» 11:2 и «Гонвед» 9:1), поэтому «Реал» нас не пугал.
К матчу с «Реалом» готовились в Турции. Стало известно, что будем играть на главном стадионе «Краснодара» – начали следить, как идут продажи. Когда узнали, что будет солд-аут, долго не могли поверить.
После игры в раздевалку зашел Сергей Николаевич. Сказал: «Молодцы. Футболисты «Реала» будут играть в больших командах, а вам для этого еще нужно много работать».
Вообще он почти каждый тур заходил в раздевалку: когда я играл и за молодежку, и за «Краснодар-2», и за «Краснодар-3». Всегда говорил по делу. Если выигрывали, хвалил. Если проигрывали, был очень эмоционален. Мог кинуть бутылку, ударить по доске с фишками – они разлетались», – рассказал защитник, который сейчас играет за «Чайку».