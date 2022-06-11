Робсон о мясном бизнесе: «С магазином все нормально. Кониной мы не торгуем, не беспокойтесь»

Бывший форвард Робсон рассказал о своем бизнесе по продаже мяса.

– Вы по-прежнему занимаетесь продажей мяса?

– С магазином все нормально. Он продолжает работать. Останавливаться ни в коем случае нельзя. В пандемию коронавируса возникли небольшие сложности, но в целом все отлично.

После того как закончил карьеру, началась совсем другая жизнь. Сначала я занялся агентским бизнесом, но вскоре понял, что это не совсем мое и футбол нужно оставить в стороне. Иногда даю дружеские советы, но сконцентрирован как раз на продаже мяса. Это не огорчает, просто настроен на совершенно другую волну.

– Наверняка многие шутят, что вы неслучайно занялись таким бизнесом после игры за «мясной» «Спартак».

– Забавное совпадение, но о том, что команду так называют, узнал, только прилетев в Москву. С другой стороны, это поддерживает мою связь с клубом. Но не беспокойтесь, кониной мы не торгуем, – сказал смеясь бразилец.