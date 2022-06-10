Робсон о сезоне «Спартака»: «Реал» сейчас тоже не лучший за всю историю, но выиграл Лигу чемпионов»

Робсон, обсуждая неудачный сезон , провел параллель с выступлениями «Реала».

«Клуб сейчас переживает не лучшие времена в своей истории. У меня есть уверенность в том, что руководство делает все для того, чтобы вытащить клуб из этой ситуации.

Но десятое место – это не место для «Спартака». К сожалению, я не видел финал Кубка и не могу полностью оценить игру с точки зрения тактики и эмоций.

Но у меня есть хороший пример: сейчас тоже не лучший за всю историю, но выиграл Лигу чемпионов», – сказал Робсон.