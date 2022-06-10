Жоаозиньо готов сыграть с «Зенитом» в Суперкубке вместо «Спартака»: «В таком случае «Сочи» точно будет готов к сезону»

Хавбек «Сочи» Жоаозиньо готов сыграть с в Суперкубке России вместо «Спартака».

Московский клуб может бойкотировать игру, которая пройдет в Санкт-Петербурге.

«Как буду относиться к возможной замене на в Суперкубке? Хорошо! Здорово, что у команды будет дополнительный матч, – мы сможем войти в тонус при подготовке к новому сезону.

Сначала проведем три предсезонные игры, а потом – если замена произойдет – сыграем в Суперкубке. В таком случае «Сочи» точно будет готов к началу сезона. Мне нравится такой расклад», – сказал .