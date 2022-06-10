Кононов возглавил тульский «Арсенал», Подпалый стал спортивным директором

Теги премьер-лига Россия трансферы Олимп-ФНЛ Арсенал Тула Сергей Подпалый Миодраг Божович Олег Кононов Футбол

Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал».

56-летний экс-тренер «Спартака» возглавил клуб, который уже тренировал в сезоне-2018/19.

Он начинал тренерскую карьеру в минских «Торпедо» и «Локомотиве», затем работал в украинских клубах «Металлург» (Запорожье), «Карпаты» и «Севастополь». В России Кононов также трудился в «Краснодаре». Его последним клубом была «Рига».

Кроме того, Сергей Подпалый стал спортивным директором «Арсенала». Он сменил Андрея Рудакова, который оставил пост по семейным обстоятельствам.

Фото: сайт тульского «Арсенала»

В минувшем сезоне «Арсенал» под руководством Миодрага Божовича занял 16-е место в РПЛ и вылетел в Олимп-ФНЛ.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные