Кононов возглавил тульский «Арсенал», Подпалый стал спортивным директором

возглавил тульский «Арсенал».

56-летний экс-тренер «Спартака» возглавил клуб, который уже тренировал в сезоне-2018/19.

Он начинал тренерскую карьеру в минских «Торпедо» и «Локомотиве», затем работал в украинских клубах «Металлург» (Запорожье), «Карпаты» и «Севастополь». В России Кононов также трудился в «Краснодаре». Его последним клубом была «Рига».

Кроме того, Сергей Подпалый стал спортивным директором «Арсенала». Он сменил Андрея Рудакова, который оставил пост по семейным обстоятельствам.

Фото: сайт тульского

В минувшем сезоне «Арсенал» под руководством занял 16-е место в и вылетел в .