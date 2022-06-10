Кононов возглавил тульский «Арсенал», Подпалый стал спортивным директором

Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал».
56-летний экс-тренер «Спартака» возглавил клуб, который уже тренировал в сезоне-2018/19.
Он начинал тренерскую карьеру в минских «Торпедо» и «Локомотиве», затем работал в украинских клубах «Металлург» (Запорожье), «Карпаты» и «Севастополь». В России Кононов также трудился в «Краснодаре». Его последним клубом была «Рига».
Кроме того, Сергей Подпалый стал спортивным директором «Арсенала». Он сменил Андрея Рудакова, который оставил пост по семейным обстоятельствам.
Фото: сайт тульского «Арсенала»
В минувшем сезоне «Арсенал» под руководством Миодрага Божовича занял 16-е место в РПЛ и вылетел в Олимп-ФНЛ.