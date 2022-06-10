Абаскаль должен был возглавить «Базель» U21, но после предложения от «Спартака» попросил о расторжении контракта

Теги Спартак премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль должен был стать тренером молодежки «Базеля», но выбрал «Спартак».

Об этом сообщила пресс-служба швейцарского клуба.

«Планировалось, что Абаскаль возглавит команду U21. Однако сейчас он попросил о расторжении контракта, так как захотел посвятить себя новому вызову, и «Базель» выполняет его пожелание.

Спасибо, Гилли. Желаем всего наилучшего в будущем», – сказано в сообщении пресс-службы «Базеля».

Абаскаль стал исполняющим обязанности тренера основной команды «Базеля» в январе этого года. В 16 матчах под его руководством команда одержала 5 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные