Абаскаль должен был возглавить «Базель» U21, но после предложения от «Спартака» попросил о расторжении контракта

Гильермо Абаскаль должен был стать тренером молодежки «Базеля», но выбрал .

Об этом сообщила пресс-служба швейцарского клуба.

«Планировалось, что Абаскаль возглавит команду U21. Однако сейчас он попросил о расторжении контракта, так как захотел посвятить себя новому вызову, и «Базель» выполняет его пожелание.

Спасибо, Гилли. Желаем всего наилучшего в будущем», – сказано в сообщении пресс-службы «Базеля».

Абаскаль стал исполняющим обязанности тренера основной команды в январе этого года. В 16 матчах под его руководством команда одержала 5 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.