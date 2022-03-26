Лапорта об аукционе за Холанда: «Экономика «Барсы» восстановится только к 2023-му, не будем вредить еще больше. У нас уже есть прекрасные форварды»

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Глава «Барселоны» Жоан Лапорта отказался платить за Эрлинга Холанда больше других клубов.

– Собирается ли «Барселона» совершить какой-нибудь громкий трансфер?

– Игроки становятся медиазвездами, переходя в «Барселону».

– А разве нам не нужна большая звезда?

– У нас уже есть прекрасные форварды. Мы не будем ставить клуб под угрозу.

Пусть футболисты с амбициями, которые хотят быть примером для подражания, сами стремятся в «Барселону» и переходят по правилам «Барселоны». Клуб всегда будет на первом месте, и никто не заставит нас изменить эту философию.

– Значит, в аукционе за Холанда мы участвовать не собираемся.

– Мы не будем еще больше вредить экономике «Барселоны». Она и так восстановится только к 2023-му.

И даже в этом случае мы не готовы совершать некоторые операции по спортивным и моральным причинам. Такой сигнал стал бы ошибкой, – сказал Лапорта.

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