Лапорта об аукционе за Холанда: «Экономика «Барсы» восстановится только к 2023-му, не будем вредить еще больше. У нас уже есть прекрасные форварды»

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта отказался платить за Эрлинга Холанда больше других клубов.
– Собирается ли «Барселона» совершить какой-нибудь громкий трансфер?
– Игроки становятся медиазвездами, переходя в «Барселону».
– А разве нам не нужна большая звезда?
– У нас уже есть прекрасные форварды. Мы не будем ставить клуб под угрозу.
Пусть футболисты с амбициями, которые хотят быть примером для подражания, сами стремятся в «Барселону» и переходят по правилам «Барселоны». Клуб всегда будет на первом месте, и никто не заставит нас изменить эту философию.
– Значит, в аукционе за Холанда мы участвовать не собираемся.
– Мы не будем еще больше вредить экономике «Барселоны». Она и так восстановится только к 2023-му.
И даже в этом случае мы не готовы совершать некоторые операции по спортивным и моральным причинам. Такой сигнал стал бы ошибкой, – сказал Лапорта.