«Спартак» об интересе к Рыбусу: «Мачей входит в список потенциальных новичков, но это лишь один из вариантов»

В «Спартаке» подтвердили информацию об интересе к Мачею Рыбусу.

Сообщалось, что завтра защитник пройдет медосмотр в клубе.

действительно входит в список потенциальных новичков этим летом, но на данный момент это лишь один из наших вариантов», – сообщил в пресс-службе «Спартака».

Рыбус ушел из «Локомотива» по окончании сезона-2021/22. В составе железнодорожников Рыбус выиграл четыре трофея – чемпионат России, Суперкубок страны и два Кубка.

Статистику 32-летнего левого защитника можно изучить здесь.