«Спартак» об интересе к Рыбусу: «Мачей входит в список потенциальных новичков, но это лишь один из вариантов»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Мачей Рыбус Чемпионат.com Футбол

В «Спартаке» подтвердили информацию об интересе к Мачею Рыбусу. 

Сообщалось, что завтра защитник пройдет медосмотр в клубе. 

«Мачей Рыбус действительно входит в список потенциальных новичков «Спартака» этим летом, но на данный момент это лишь один из наших вариантов», – сообщил в пресс-службе «Спартака».

Рыбус ушел из «Локомотива» по окончании сезона-2021/22. В составе железнодорожников Рыбус выиграл четыре трофея – чемпионат России, Суперкубок страны и два Кубка.

Статистику 32-летнего левого защитника можно изучить здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные