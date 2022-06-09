Килиан Мбаппе: «ПСЖ» вошел в историю чемпионата Франции – никто не брал трофей чаще. Важный момент в истории клуба»

рассказал, что всегда хотел войти в историю «ПСЖ».

Такую мысль форвард парижан выразил, отвечая на вопрос о самых ярких моментах сезона.

«Я вспоминаю матчи, победы, в которых мы вырвали в концовке – особенно в начале чемпионата (в минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл 12 матчей благодаря голам после 90-й минуты – Sports.ru). Это позволило нам быстро увеличивать отрыв.

И хотя на старте сезона не было многих игроков, которые выступают за сборные, мы смогли много раз победить в компенсированное время. Нам удавалось создавать что-то, и мы не знали, что сценарий будет таким. Это позволило нам быстро взять ситуацию в чемпионате под контроль.

Мы всегда говорили, что хотим войти в историю «ПСЖ». Сейчас нам удалось войти в историю чемпионата Франции – ни одна команда не выигрывала его чаще нас ( выиграл чемпионат в 10-й раз и повторил рекорд «Сент-Этьена» – Sports.ru). Мы рады этому новому достижению. Это важный момент в истории «ПСЖ», – сказал нападающий.