Макрон о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»: «Килиан показал, что он очень зрелый. Он ответственно подходит к построению карьеры»

Президент Франции поддержал решение остаться в «ПСЖ».

Французский нападающий подписал новое соглашение с парижанами до 2025 года, отклонив предложение «Реала».

– Вы общались с Килианом Мбаппе, как он рассказал.

– Мне удалось пообщаться с Мбаппе, но он сам сделал свой выбор.

Он показал, что он очень зрелый. Килиан ответственно подходит к построению своей карьеры, – сказал Эммануэль Макрон.

«ПСЖ» собирается платить Мбаппе по миллиону в неделю. Он не обогнал Месси, но Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон