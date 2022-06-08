Макрон о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»: «Килиан показал, что он очень зрелый. Он ответственно подходит к построению карьеры»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Президент Франции поддержал решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Французский нападающий подписал новое соглашение с парижанами до 2025 года, отклонив предложение «Реала».

– Вы общались с Килианом Мбаппе, как он рассказал.

– Мне удалось пообщаться с Мбаппе, но он сам сделал свой выбор.

Он показал, что он очень зрелый. Килиан ответственно подходит к построению своей карьеры, – сказал Эммануэль Макрон.

«ПСЖ» собирается платить Мбаппе по миллиону в неделю. Он не обогнал Месси, но Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон

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