Гаттузо возглавил «Валенсию». Контракт – до 2024-го

Теги Дженнаро Гаттузо Валенсия Ла Лига Пепе Бордалас Футбол

Дженнаро Гаттузо возглавил «Валенсию». 

Итальянский специалист подписал контракт до 2024 года. Он сменил на посту главного тренера Пепе Бордаласа, которого клуб уволил 3 июня. 

Ранее Гаттузо тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу» и иные команды. Также в 2021 году он договорился о работе в «Фиорентине», однако незадолго до его вступления в должность сделка была расторгнута по соглашению сторон.

В минувшем сезоне Ла Лиги левантийцы заняли 9-е место, а в Кубке страны дошли до финала, где уступили «Бетису» в серии пенальти.

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