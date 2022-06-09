Гаттузо возглавил «Валенсию». Контракт – до 2024-го

Дженнаро Гаттузо возглавил «Валенсию».
Итальянский специалист подписал контракт до 2024 года. Он сменил на посту главного тренера Пепе Бордаласа, которого клуб уволил 3 июня.
Ранее Гаттузо тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу» и иные команды. Также в 2021 году он договорился о работе в «Фиорентине», однако незадолго до его вступления в должность сделка была расторгнута по соглашению сторон.
В минувшем сезоне Ла Лиги левантийцы заняли 9-е место, а в Кубке страны дошли до финала, где уступили «Бетису» в серии пенальти.