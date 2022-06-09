«Валенсия» анонсировала назначение Гаттузо главным тренером

Дженнаро Гаттузо вскоре станет главным тренером «Валенсии».
«Лос чес» анонсировали назначение 44-летнего итальянца, опубликовав его фото со спины на фоне домашнего стадиона «Месталья».
Ранее сообщалось, что Гаттузо подпишет 2-летний контракт с испанским клубом с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.
Ранее Гаттузо тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу» и иные команды. Также в 2021 году он договорился о работе в «Фиорентине», однако незадолго до его вступления в должность сделка была расторгнута по соглашению сторон.
В минувшем сезоне Ла Лиги левантийцы заняли 9-е место, а в Кубке страны дошли до финала, где уступили «Бетису» в серии пенальти.
Фото: твиттер «Валенсии»
«Валенсия» вдруг зовет Гаттузо. Рино год сидел без дела: 23 дня работал в «Фиорентине» и мог залететь в «Спартак»