Гаттузо об обвинениях в расизме, сексизме и гомофобии: «Я построил карьеру тяжелой работой, целеустремленностью, потом. Не позволю мешать моей работе»

ответил на обвинения в расизме, сексизме и гомофобии.

Бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио обвинил тренера, отреагировав на информацию о том, что тот может возглавить команду. Он напомнил, что из-за высказываний Гаттузо в прошлом от его услуг отказался «Тоттенхэм».

«Моя история говорит за меня. Я расист? Я гомофоб? Я ксенофоб? Я мачо? Вы сумасшедшие? Пришло время успокоиться.

Фраза о женщинах, произнесенная во время вступления в футбол Барбары Берлускони, предназначалась для защиты работы Галлиани, которая была прервана.

Расист? Тогда зачем Бакайоко перешел в «Наполи»? Я никогда не имел ничего против темнокожих игроков, многие из которых были моими партнерами по команде и друзьями. Что знают обо мне эти джентльмены, которые говорят о расизме, эти львы, которые прячутся за клавиатурой или за ником?

Я родом из маленького городка в Калабрии, Корильяно-Калабро. Я уехал играть в Шотландию, в «Рейнджерс» – вы знаете, что это может означать для южанина – уехать из Италии и показать всем, что ему это сойдет с рук?

Я построил свою карьеру тяжелой работой, целеустремленностью, потом. Никто мне ничего не давал, и я больше не позволю кому-то мешать моей работе ужасными обвинениями», – сказал бывший тренер «Милана» и «Наполи».