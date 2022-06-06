Гаттузо и «Валенсия» подпишут 2-летний контракт. Зарплата – 3 млн евро в год плюс бонусы

Экс-тренер «Милана» близок к назначению в «Валенсию».

44-летний итальянец согласовал 2-летний контракт с испанским клубом с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что Гаттузо возглавит «Валенсию» на этой неделе.

Его последним местом работы был «Наполи» – с 2019 по 2021 год.

Прежний главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас покинул клуб на прошлой неделе.

В минувшем сезоне левантийцы заняли 9-е место, а в Кубке страны дошли до финала, где уступили «Бетису» в серии пенальти.