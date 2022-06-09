Опорник «Лидса» Филлипс откажет «МЮ» из-за соперничества между клубами. «Ман Сити» скоро сделает предложение

«Манчестер Сити» скоро начнет работу над трансфером опорника «Лидса» Кэлвина Филлипса.
По данным The Telegraph, в 26-летнем полузащитнике «Ман Сити» видит идеальную долгосрочную замену для Фернандиньо, который покидает клуб.
Интерес к англичанину также проявляют «Вест Хэм» и «Астон Вилла», поэтому «Ман Сити» не собирается тянуть. Как ожидается, «горожане» официально свяжутся с «Лидсом» по поводу трансфера Филлипса в этом месяце.
«Манчестер Юнайтед» тоже нравится Кэлвин, но его трансфер осуществить практически невозможно, так как у опорника сформировалась прочная связь с «Лидсом». Учитывая ярое соперничество между «Лидсом» и «Ман Юнайтед», полузащитник, родившийся в Лидсе, откажется от перехода в команду Эрика тен Хага.
«Лидс» все еще надеется убедить англичанина подписать новый контракт. Клуб хочет, чтобы Филлипс провел в команде еще сезон.
В минувшем сезоне 26-летний хавбек провел 23 матча за «Лидс» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его статистика доступна здесь.